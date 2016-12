foto Ansa

- Ad almeno due utenti di Canicattì, per un errore del sistema computerizzato, è stata recapitata una bolletta dell'acqua da 99 milioni 999.999 euro e 99 centesimi. La bolletta, ha subito spiegato la Girgenti Acque, che gestisce il servizio idrico dell'Agrigentino, avrebbe dovuto essere a importo zero per gli acconti già versati. "Abbiamo rischiato l'infarto per una richiesta di pagamento che non avremmo mai potuto evadere", commentano i due utenti.