foto Ansa

06:02

- Andrea Angelo, 34 anni, figlio di Salvatore, finito in carcere tre giorni fa nell'ambito dell'operazione antimafia "Mandamento", è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. In un capannone di Salemi (Tp), di sua pertinenza, la polizia del commissariato di Alcamo ha trovato 150 grammi di cocaina purissima. La droga era occultata all'interno di una cassaforte ed è stata scoperta grazie all'ausilio delle unità cinofile.