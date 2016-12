foto Tgcom24 Correlati Messina sotto la neve

Un uomo è stato trovato morto vicino a un ruscello, in provincia di Firenze. Una donna è morta in un incidente automobilistico a Nuoro, su una strada ghiacciata. E infine un operaio ha perso la vita in un altro sinistro stradale a Ischia. Sono le tre vittime di un weekend di gelo su tutta la Penisola. Complice un brusco crollo delle temperature, è arrivata la neve anche in Sicilia. Freddo polare in Abruzzo e Calabria.

I militari del soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi (Catania) sono intervenuti in località Piano Vetore nel comune di Ragalna, sul versante sud dell'Etna a quota 1.600 metri circa, per prestare soccorso ad un gruppo di 24 boy scout provenienti da Catania e da Padova rimasti bloccati a causa di una abbondante nevicata sul vulcano. Gli escursionisti, partiti nella mattinata di venerdì, avevano pernottato nei rifugi della forestale sul versante ovest dell'Etna. La forte nevicata, li ha sorpresi oggi e bloccati sulla via del ritorno. I militari, ricevuta la richiesta di soccorso, con l'utilizzo di un fuoristrada, hanno raggiunto gli escursionisti e li hanno trasportati presso la sede della caserma di Nicolosi, da dove hanno proseguito il viaggio in sicurezza verso le loro residenze.



Ischia, un operaio cade dalla moto e muore

Un operaio di nazionalità romena di 41 anni, Nicolae Savu, è morto a causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte a Casamicciola Terme, uno dei sei Comuni dell'Isola d'Ischia. Savu si trovava in moto con una giovane donna romena e stava percorrendo corso Luigi Manzi. A un certo punto, probabilmente a causa del manto stradale sconnesso e bagnato per la pioggia caduta, Savu ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. I due romeni sono stati portati in ospedale a bordo di due ambulanze. Savu è morto durante il tragitto, la donna è stata ricoverata e non è in gravi condizioni.



Firenze, anziano trovato morto nei pressi di un ruscello

Il corpo di un 85enne è stato trovato vicino a un ruscello nei pressi di Reggello (Firenze). L'uomo, residente nella zona, era scomparso di casa e i familiari avevano subito dato l'allarme, dando il via alle ricerche condotte da Protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri. L'ipotesi è che l'anziano, che aveva problemi di memoria, abbia perso l'orientamento e sia stato colto da un malore, causato dal forte freddo.



Nuoro, incidente mortale su una strada ghiacciata

La strada completamente ghiacciata, dopo una notte con abbondanti nevicate in tutta la Barbagia, è stata probabilmente la causa di un incidente stradale avvenuto nel Nuorese. La vittima è una donna di 78 anni, Francesca Maoddi. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto sulla strada provinciale che collega Gavoi con Ovodda, nei pressi del Lago Gusana, in un tratto completamente ghiacciato.



Sicilia, 12 Tir caduti in mare

Sono dodici i Tir caduti in mare dal traghetto "Euro cargo Cagliari" della compagnia di navigazione Grimaldi mentre era in navigazione verso Palermo proveniente da Livorno a due miglia a nord-est di Capo Zafferano, a una ventina di chilometri dal capoluogo siciliano. Due di questi autoarticolati erano carichi di frutta, uno era vuoto e gli altri trasportavano pacchi vari. La nave è adesso ancorata nel porto di Palermo. "I mezzi sono caduti in acqua in un tratto di mare con una profondità di 500 metri - dicono alla capitaneria di Porto -. Li abbiamo individuati ma per ora le condizioni atmosferiche non sono buone. Vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile recuperare qualcosa". Gli ufficiali della Guardia costiera hanno eseguito un'ispezione a bordo per quantificare i danni e controllare se sono stati rispettate tutti le norme per la sicurezza. I risultati delle perizie si sapranno in seguito.



Molise, interrotti i collegamenti con le Tremiti

Sono stati sospesi i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). Il mare molto mosso e il vento forte ha determinato lo stop delle spole della motonave merci e passeggeri "Isola di Capraia". Mareggiate sono state registrate sul lungomare nord di Termoli. A causa dei flutti e del maltempo, il quartiere di Rio-Vivo di Termoli si è allagato. Nel quartiere sud della città sono intervenuti i vigili del fuoco.



Sicilia sottozero, Messina imbiancata

Oltre che a Messina, nevischio anche sul monte delle Felci a Salina nelle Eolie, dove le isole dell'arcipelago continuano ad avere i collegamenti interrotti. Forti le raffiche di vento provenienti da nord-nord ovest con il mare che ha raggiunto forza 7. Un anziano è stato trovato morto nel Fiorentino.



Neve in Abruzzo

Torna la neve e il freddo sull'Abruzzo, con temperature ovunque vicine allo zero, anche se per il momento non si segnalano particolari disagi sulle strade e autostrade regionali. Sta nevicando su tutta la regione, anche se sulla costa, grazie ad una temperatura più alta - circa tre gradi sopra lo zero - sta cadendo neve mista ad acqua; temperature più rigide all'interno, con due gradi sotto lo zero all'Aquila.



Sulla rete autostradale si segnala neve nel tratto Valle del Salto (Rieti)-Teramo della A/24 e nel tratto Avezzano-Chieti della A/25; inoltre viene segnalato vento forte nei tratti Valle del Salto-Tornimparte (L'Aquila) e Assergi (L'Aquila)-Colledara (Teramo) della A/24 e Bussi (Pescara)-Casauria (Pescara) della A/25.



Calabria, sulla Sila -7

Neve anche a quote basse, 6-700 metri in Calabria con temperature di -7 in Sila, pioggia e grandine. A Camigliatello e Lorica le precipitazioni nevose sono state abbondanti. Nevicate sulla Sila catanzarese, crotonese e sulle Serre. Stessa situazione a Gambarie d'Aspromonte con circa -3. Imbiancate le cime intorno a Catanzaro dove in mattinata e' caduta pioggia mista a neve. Sulla A3 neve a Campotenese ma si circola regolarmente. Temperature in picchiata nella regione.



Neve anche sul Gargano

Fiocchi di neve su alcuni centri del Gargano, come Monte Sant'Angelo, e del Subappennino dauno e forte vento da nord ovest lungo la costa adriatica: questa la situazione legata al maltempo in Puglia dove finora non si registrano problemi legati alla viabilità.



Il maestrale, con raffiche fino a 34 nodi, ha indotto gli organizzatori ad annullare la terza giornata del XIV campionato invernale d'altura a Bari alla quale erano iscritti 33 equipaggi.