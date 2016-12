foto Ansa

- Operazione antimafia nel Trapanese dove i carabinieri hanno eseguito sei provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Sequestrati beni per 10 milioni di euro. Al centro delle indagini, l'infiltrazione delle famiglie mafiose di Castelvetrano e Salemi in attività legate alle energie rinnovabili. I proventi illeciti venivano in parte utilizzati per sostenere la latitanza del boss Matteo Messina Denaro.