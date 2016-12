Maltempo, allagamenti e frane a Messina

foto LaPresse Correlati Meteo, arriva la "tempesta dell'Immacolata"

11:52 - A causa delle forti piogge miste a grandine, a Messina si sono registrati frane e smottamenti. Una frana si è verificata nel rione di Paradiso, nei pressi di un condominio i cui residenti sono fortunatamente illesi. I vigili del fuoco hanno evacuato per precauzione alcune abitazioni nella zona. Per il forte vento molti pali della luce sono stati divelti, e diversi sono gli alberi abbattuti.

Neve in Calabria e temperature in picchiata

Nevica sui rilievi in Calabria e le temperature sono in picchiata in tutta la regione. Tetti imbiancati anche a San Giovanni in Fiore e innevate le principali località montane con Camigliatello, dove si sono toccati i -4 con circa 20 centimetri di neve e Lorica (30 cm). Anche i monti intorno a Catanzaro sono ricoperti di un manto bianco. Neve al valico di Campotenese dell'A3: la circolazione è al momento regolare.



Roma, traffico ferroviario in tilt per la neve

A causa della nevicata che ha interessato la zona del viterbese dalle prime ore del giorno, la tratta ferroviaria Roma-Viterbo ha subito forti rallentamenti, soprattutto tra Civita e Roma, per il ghiaccio sui binari. Disagi per la circolazione anche tra Soriano e Viterbo: il servizio è stato interrotto nella tratta Bagnaia-Civita. Si registrano poi difficoltà per la circolazione sulle strade.