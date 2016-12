Siracusa, anziano ucciso dal figlio psicolabile

foto Ansa 23:36 - Un pensionato di 72 anni, Carmelo Iacono, è stato ucciso con diversi colpi di coltello nella sua abitazione di Noto, nel Siracusano. Il figlio della vittima, Massimiliano, 42 anni, è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio che sarebbe stato commesso al culmine di una lite. - Un pensionato di 72 anni, Carmelo Iacono, è stato ucciso con diversi colpi di coltello nella sua abitazione di Noto, nel Siracusano. Il figlio della vittima, Massimiliano, 42 anni, è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio che sarebbe stato commesso al culmine di una lite.

Il delitto è avvenuto nell'abitazione della famiglia Iacono, in via Lago, nel centro della città barocca di Noto. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati per le urla avvertite durante la lite. Nell'appartamento gli investigatori hanno trovato il corpo di Carmelo Iacono, 72 anni, pensionato.



Poco dopo i carabinieri hanno trovato il figlio della vittima, Massimiliano, che vagava per strada. L'uomo, che sembra sia affetto da qualche problema di natura psichica, è stato condotto in caserma dove è attualmente trattenuto. Avrebbe già fatto alcune ammissioni circa la sua responsabilità. Sconosciuto il movente del litigio sfociato nell'omicidio.