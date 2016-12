Un 22enne incensurato ucciso nel Messinese

foto Ansa

23:04

- Omicidio a Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese attorno alle 20.30. In via Garibaldi, nel quartiere di S. Giovanni, un 22enne incensurato è stato ucciso a colpi di pistola. Cinque proiettili, di cui uno in pieno petto, lo hanno centrato mentre usciva da un barbiere. Giovanni Isgro' è stato condotto all'ospedale Cutroni-Zodda ma dopo circa un'ora è spirato.