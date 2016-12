foto Ansa

09:00

- L'imprenditore Mario De Felice, ex assessore al comune di Catania con la Giunta Scapagnini, è stato arrestato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per il fallimento del corpo di vigilanza "La Celere". Un provvedimento agli arresti domiciliari è stato notificato anche per la moglie, Giovanna Genovese. Il fallimento della società è avvenuto quest'anno di fronte a un'insolvenza di oltre 11 milioni di euro.