foto

06:50

- Beni per un valore di 1.2 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia di Agrigento all'imprenditore Giuseppe Capizzi, 46 anni, di Ribera (AG), attualmente in carcere e condannato per mafia con sentenza definitiva. I beni confiscati, tutti ubicati a Ribera, sono un'impresa agricola, vigneti, agrumeti, un fabbricato e una boutique di abiti da cerimonia.