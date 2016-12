foto Ansa

- La Dia di Messina ha sequestrato beni per un valore di 600mila euro agli imprenditori Antonino e Tindaro Lamonica di Caronia (Me), sospettati di essere vicini a esponenti di spicco di gruppi mafiosi operanti nella fascia tirrenica della provincia di Messina. Nel marzo scorso agli stessi imprenditori la Dia aveva sequestrato beni per un valore di 30 milioni di euro.