Catania, vestita da suora abusava del figlio

foto Ansa 20:08 - Una quarantenne catanese, accusata di avere abusato sessualmente del figlio di 10 anni travestita da suora, è stata arrestata dalla polizia postale di Catania nell'ambito di un'operazione antipedofilia e antisatanismo. Le manette sono scattate il mese scorso ma la notizia è trapelata soltanto oggi. Gli agenti catanesi sotto copertura sono risaliti a lei dopo la scoperta di un database pedopornografico con 5 milioni di file. - Una quarantenne catanese, accusata di avere abusato sessualmente del figlio di 10 anni travestita da suora, è stata arrestata dalla polizia postale di Catania nell'ambito di un'operazione antipedofilia e antisatanismo. Le manette sono scattate il mese scorso ma la notizia è trapelata soltanto oggi. Gli agenti catanesi sotto copertura sono risaliti a lei dopo la scoperta di un database pedopornografico con 5 milioni di file.

Per la donna si ipotizzano i reati di abusi sessuali su minorenni e produzione di materiale pedopornografico che si trovava in una zona di Internet chiamata Deep web. La notizia dell'arresto della donna, che utilizzava croci per seviziare il figlio, non è stata diffusa subito per non compromettere le indagini.