Palermo, bimba azzannata da pitbull: è grave

foto Ap/Lapresse Correlati Palermo: morsa da pitbull, bimba gravissima 14:24 - Una bambina di due anni è stata azzannata alla testa, a Palermo, da un pitbull di un familiare. L'aggressione è avvenuta nel quartiere Brancaccio. La bambina è stata trasportata all'ospedale Civico in gravi condizioni ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica del fatto.

La vittima non è in pericolo di vita, anche se il cane l'ha morsicata alla testa. L'episodio, su quale indaga la polizia, è accaduto nella tarda serata di domenica in un'abitazione di via Portella della Ginestra dove la piccola era con i genitori in visita da alcuni familiari.



D'improvviso, il pitbull dei congiunti ha attaccato la piccola, mentre stava mangiando un lecca lecca. Soccorsa dai genitori, la bambina è stata trasportata all'ospedale e ricoverata.