Palermo, 46enne muore durante maratona

foto Ap/Lapresse 18:45 - Un uomo di 46 anni, Vincenzo Mutoli, è morto d'infarto mentre partecipava alla maratona internazionale di Palermo. L'uomo, che indossava il pettorale 1033, si è accasciato a terra mentre stava correndo in piazza Croci. Mutoli è stato portato d'urgenza all'Ospedale Villa Sofia dove è arrivato già senza vita. La gara è continuata, sospese le premiazioni. - Un uomo di 46 anni, Vincenzo Mutoli, è morto d'infarto mentre partecipava alla maratona internazionale di Palermo. L'uomo, che indossava il pettorale 1033, si è accasciato a terra mentre stava correndo in piazza Croci. Mutoli è stato portato d'urgenza all'Ospedale Villa Sofia dove è arrivato già senza vita. La gara è continuata, sospese le premiazioni.

In una nota il reggente del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza, si dice vicino alla famiglia di Mutoli. "E' opportuno un maggior rigore degli aspetti sanitari che in prossimità di una gara, anche non agonistica, devono essere rispettati a tutela di tutti i cittadini - afferma Caramazza - Questo è stato uno dei temi principali che abbiamo affrontato anche ieri durante il convegno Sport Sicuro, maggiore severità e controlli per la salute di tutti coloro che fanno sport".



Dirigente 118: "Non sapevamo nulla"

"Nessuno ci ha informati. E io non ho appreso della manifestazione neanche dalla stampa. Ho saputo che c'era la maratona quando ho trovato la strada vicino casa chiusa dalle transenne. Non voglio polemizzare con nessuno ma noi siamo una funzione 2 di protezione civile per la sanità nelle maxi emergenze: perché non ci hanno avvertiti?". Lo dice Gaetano Marchese direttore della centrale operativa "Sues 118" che controlla Palermo e Trapani dopo la morte dell'atleta dilettante.