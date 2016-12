Corteo Palermo, polizia carica manifestanti che rispondono con sassi e bottiglie: feriti agenti

foto Twitter Correlati Video

Palermo, la protesta degli studenti

Scioperi, la Severino apre un'inchiesta interna

Le foto del corteo 13:17 - Situazione tesa a Palermo dove è in corso una manifestazione studentesca. La polizia ha caricato gruppi di giovani dei centri sociali, prima davanti alla sede della presidenza della Regione siciliana e poi all'altezza della cattedrale, rispondendo al lancio di pietre e bottiglie di vetro. Tre poliziotti sono rimasti feriti. Gli agenti sono stati medicati in ambulanza. Un giovane è stato fermato e condotto in questura per accertamenti. - Situazione tesa a Palermo dove è in corso una manifestazione studentesca. La polizia ha caricato gruppi di giovani dei centri sociali, prima davanti alla sede della presidenza della Regione siciliana e poi all'altezza della cattedrale, rispondendo al lancio di pietre e bottiglie di vetro. Tre poliziotti sono rimasti feriti. Gli agenti sono stati medicati in ambulanza. Un giovane è stato fermato e condotto in questura per accertamenti.

Chiusi a Palermo gli ingressi della stazione centrale per evitare che gli studenti occupino i binari, come era accaduto due giorni fa. Un gruppo di ragazzi è in piazza Giulio Cesare, davanti alla stazione, da dove i passeggeri non possono uscire né farvi ingresso.



I cortei previsti nelle manifestazioni di oggi erano due: quello del coordinamento Sintagma partito da piazza Politeama, che ha percorso la zona del porto risalendo per corso Vittorio Emanuele, e quello degli studenti medi partito da piazza Massimo e diretto a Piazza indipendenza, dove i due cortei avrebbero dovuto unirsi davanti Palazzo D'Orleans. Il traffico cittadino è andato in tilt. Da poco agli altri gruppi di manifestanti si sono uniti i lavoratori della Gesip che protestano perché da due mesi e mezzo sono senza salario e lavoro: l'azienda comunale ha interrotto l'attivita' per crisi finanziaria.



Riaperti gli ingressi della stazione dopo il passaggio del corteo

Sono stati riaperti dopo poco più di un quarto d'ora gli ingressi della stazione ferroviaria di Palermo. La chiusura, dovuta al passaggio del corteo studentesco, ha scatenato la rabbia di pendolari. Sono parecchi i viaggiatori che lamentano di essere rimasti fuori dalla stazione mentre i convogli partivano agli orari previsti.