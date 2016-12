foto Ansa

21:47

- Palermo e provincia sott'acqua per un violento nubifragio. La pioggia battente ha causato blackout elettrici e mandato il traffico in tilt. La situazione peggiore si è registrata però fuori città. A Termini Imerese l'acqua ha invaso la zona del centro del paese, raggiungendo anche diversi centimetri d'altezza. Interrotta per alcune ore a causa di una frana la circolazione ferroviaria. Disagi anche a Trabia e Campofelice di Roccella.