foto LaPresse

09:56

- Ancora incendi dolosi a Gela. Altre tre automobili sono state bruciate la notte scorsa in due attentati compiuti in zone differenti della città. nel quartiere Giardinelli, le fiamme sono state appiccate alla Fiat Croma di una donna di 21 anni, impiegata presso un call center, ma in uso al proprio padre, un operaio in cassa integrazione di 46 anni. Dall'altra parte della stessa strada, è stata incendiata la Mini Cooper dello zio della ragazza.