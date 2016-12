foto Getty

- Il ministero della Salute dovrà risarcire il danno di 1.438.365 euro agli eredi di una donna agrigentina che, in seguito a trasfusione, praticatale nel 1988 in un ospedale di Firenze, contrasse il virus dell'epatite C, poi evolutosi in tumore al fegato che la portò alla morte a soli 50 anni. Lo ha stabilito il tribunale di Palermo condannando il ministero per omessa vigilanza sul sangue e gli emoderivati per le trasfusioni.