08:34

- Beni per un valore di circa 1,5 mln di euro sono stati sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Partinico ad Andrea D'Arrigo, di Borgetto (Palermo). Il decreto di sequestro è collegato a un'inchiesta che ha portato nel gennaio 2009 all'arresto di 17 presunti mafiosi, compreso D'Arrigo. Quest'ultimo, condannato in primo grado a sei anni di reclusione per associazione mafiosa, era stato poi assolto in appello per non aver commesso il fatto.