foto Ansa 07:34 - Tredici arresti e una persona ancora ricercata. Questo il bilancio di un'importante operazione antidroga dei carabinieri di Augusta, nel Siracusano. Nel mirino delle forze dell'ordine un vasto giro di spaccio in pieno giorno nella villa comunale di Francofonte, da parte di pusher senza scrupoli. Al punto da smerciare hashish e marijuana davanti a mamme e bambini. anche 4-5 chilogrammi alla settimana.

I carabinieri di augusta li hanno incastrati alla vecchia maniera: con telecamere nascoste e persino travestendosi da spazzini e giardinieri così da ricostruire tutti i loro movimenti all'interno della villa comunale Idria, che ha poi dato il nome al blitz.



si tratta di un gruppo di trafficanti non legati alla criminalità organizzata ma in grado di mettere in piedi una rete di spaccio molto ampia e redditizia. In gran parte 30enni e tra loro anche una donna. Le misure cautelari emesse dalla procura sono 14. Due in carcere, uno dei quali ancora ricercato e 12 ai domiciliari.