foto Ansa

14:10

- La guardia di finanza ha eseguito perquisizioni nelle sedi di Alitalia e Windjet nell'ambito dell'inchiesta, aperta dalla Procura di Catania, sulla fallita trattativa tra le due compagnie aeree. L'inchiesta al momento non ha indagati, e il fascicolo è aperto contro ignoti. "Le indagini - si legge in una nota della Procura - sono in fase di accertamenti preliminari, finalizzati all'individuazione di responsabilità personali".