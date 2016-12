foto Tgcom24

08:14

- La guardia costiera ha soccorso al largo di Lampedusa un gommone in difficoltà con a bordo più 107 clandestini, di cui 28 donne e 3 minori. Ieri sera è giunta anche un'altra richiesta di soccorso da un gommone con 77 persone a bordo, a 80 miglia a sud di Lampedusa. Sono state avvertite le autorità maltesi, che hanno inviato in zona un mercantile in transito e un pattugliatore militare.