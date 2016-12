foto LaPresse

09:33

- Prende il via oggi, nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, l'udienza preliminare nel processo per la trattativa tra lo Stato e cosa nostra. In aula è arrivato anche l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino. Avvicinato dai giornalisti e dagli operatori tv, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma è subito entrato nel bunker in attesa dell'inizio dell'udienza.