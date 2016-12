foto LaPresse

20:30

- I 50 elettori di Ginostra, nell'arcipelago delle Eolie, per votare alle regionali siciliane avrebbero dovuto recarsi a Stromboli, ma sono rimasti a terra per il mare agitato che ha impedito la partenza dell'aliscafo della compagnia delle Isole. Riccardo Lo Schiavo, delegato di Marevivo, ha scritto al Presidente della Repubblica, Napolitano, per lamentare che "questo diritto garantito dall'art. 48 della Costituzione oggi ci è stato negato".