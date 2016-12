foto Carabinieri

- Due cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati trovati stamattina in un appartamento del centro storico di Trapani. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso, ma non è escluso che i due possano essere stati uccisi. Secondo i rilievi compiuti dai vigili del fuoco, le vittime sono Michele Cernigliaro, pregiudicato, e Giovanni Renda.