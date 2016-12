foto Ansa

06:55

- Beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 1,1 mln di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Caltanissetta a Francesco Annaloro, indicato come personaggio di spicco della "stidda", l'organizzazione criminale che contende il controllo del territorio a Cosa Nostra. L'uomo, noto come Zu' Ciccio, sta scontando l'ergastolo per i reati di strage, omicidio ed associazione mafiosa.