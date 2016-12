foto LaPresse

- Tragico incidente a Sant'Agati Li Battiati, nel Catanese, dove un 28enne è morto in strada, travolto da alcuni mattoni. Il carico, che ha colpito il giovane, si è sganciato da una gru che si trovava in un cantiere edile nelle vicinanze. La vittima, deceduta sul colpo, sarebbe il familiare di un operaio che lavora in quel cantiere. Sul posto, per i rilievi e le indagini, sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania.