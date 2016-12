L'ultimo saluto a Carmela davanti al liceo

foto Ansa Correlati Commozione ai funerali di Carmela

Sorelle accoltellate a Palermo, omicida tace di fronte al pm: convalidato l'arresto

Accoltella la ex e uccide la sorella: preso 14:20 - Il feretro di Carmela Petrucci è stato portato al liceo Umberto I per l'ultimo saluto di compagni e docenti. Una sirena ha accolto l'auto con la bara. Anche alcuni passanti si sono avvicinati al feretro bianco commossi. Il suono della campanella ha dato l'addio alla ragazza uccisa. La nonna della vittima, Carmela, ha detto: "Queste cose terribili non devono più accadere".

Il funerale della studentessa 17enne uccisa venerdì dall'ex fidanzato della sorella è stato celebrato questa mattina alle 11 nella chiesa di Sant'Ernesto a Palermo. Per l'ultimo saluto a Carmela Petrucci, sono accorse migliaia di persone oggi con striscioni, mazzi di fiori e tanti applausi. Anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato come segno di cordoglio un cuscino di fiori.



Mentre il vescovo che ha celebrato la messa, Paolo Romeo, ha detto alla folla commossa: "Con il cuore gonfio di dolore attraversiamo un momento di prova appesantito da tanti perché. Ma non dobbiamo lasciarci andare alla rabbia, al desiderio di vendetta. Diventeremmo noi stessi assassini. La rabbia è sempre una sconfitta e stamattina non dobbiamo essere perdenti".



"Quindi non chiediamoci perché - ha continuato durante l'omelia -. Il mostro non è solo all'esterno, ma dentro di noi ogni volta che intendiamo l'amore come uso e consumo dell'altro, come possesso".



Ieri sera la ragazza era stata ricordata da amici, compagni di scuola e conoscenti con una fiaccolata alla quale ha preso parte un migliaio di persone.