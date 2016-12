foto LaPresse

22:09

- Una bimba di 40 giorni è morta subito dopo essere arrivata nel pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì per un arresto cardiorespiratorio. La direzione sanitaria ha disposto un'autopsia diagnostica per accertare le cause del decesso dandone comunicazione alla procura che ha aperto un fascicolo. Secondo i primi accertamenti la piccola, figlia di romeni, sarebbe morta per un rigurgito di latte oppure per una bronchite degenerata in asma.