foto Carabinieri

08:23

- E' mistero ad Agrigento sulla morte di una prostituta colombiana di 25 anni, Candelo Arroyo, caduta la notte scorsa da una finestra del secondo piano di un condominio. In un primo momento si è ipotizzato un suicidio, ma i carabinieri non escludono che la prostituta sia stata spinta giù da qualcuno durante un litigio con un cliente o con una delle coinquiline. Sono andati avanti per tutta la notte gli interrogatori delle coinquiline.