07:48

- Quattordici persone sono state arrestate in un'operazione anti prostituzione della polizia tra Messina e la fascia tirrenica della provincia. Le misure cautelari prevedono il carcere per alcuni indagati e per altri gli arresti domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Nel corso dell'operazione, denominata "Dolce vita", sono stati sequestrati tre locali notturni.