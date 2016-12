foto Getty

21:59

- Al culmine di una lite scoppiata nella loro casa, a Noto (Siracusa), un 14enne ha accoltellato il fratello di 16 anni. La vittima è ricoverata con una profonda ferita all'addome, mentre l'aggressore, che è stato denunciato per lesioni dai carabinieri, è fuggito. La famiglia, originaria della Polonia, e il fratello avevano provato a difendere il ragazzo, dicendo che l'aggressione era avvenuta in strada per opera di un gruppo di giovani.