Messina, si infilava al Telepass al casello senza pagare: la Corte d'Appello lo assolve

13:37

- Non è reato transitare in velocità al casello Telepass per non pagare. Lo ha sancito la Corte d'appello di Messina che ha assolto un commerciante di Barcellona Pozzo di Gotto accusato di truffa per aver effettuato ben 24 transiti veloci, approfittando della sbarra alzata per una vettura regolarmente pagante, al casello Telepass dell'autostrada Palermo-Messina. La sua giustificazione, era che faceva quella manovra "alla luce del sole".