07:10

- La Guardia di finanza di Palermo ha scoperto un traffico di gioielli da Singapore, intercettando un corriere appena atterrato all'aeroporto Falcone e Borsellino con un carico di oltre 500 oggetti in oro a 22 carati, per un peso di tre chili e un valore di 200mila euro. Il suo bagaglio è stato controllato con cura e tra la biancheria sono stati trovati i gioielli. L'uomo, un cingalese di 54 anni, è stato denunciato per contrabbando.