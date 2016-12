foto Dal Web

21:59

- Gli equipaggi dei pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati dalle autorità libiche stanno bene, e sono giunti a Bengasi in serata. ad assicurarlo è l'ambasciatore italiano a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi. Il diplomatico ha spiegato che l'ambascata fornirà la massima assistenza ai nostri connazionali, sperando in una rapida soluzione del caso come accaduto a giugno.