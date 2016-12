foto Ansa

17:06

- Un collaboratore dell'Idv è stato aggredito a Ragusa mentre affiggeva alcuni manifesti elettorali. L'uomo, che è stato colpito con un pugno da un uomo che stava facendo propaganda per altri candidati, si trova ora ricoverato in gravissime condizioni in un ospedale catanese dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L'aggressore è stato denunciato per lesioni colpose gravissime.