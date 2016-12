Niscemi, sequestrato il radar degli americani

foto Ap/Lapresse Correlati La denuncia di Tgcom24: Muos, radar che minaccia la Sicilia

Una stazione radio delle forza armate Usa, costruita in una riserva naturale a Niscemi (Caltanissetta), è stata sequestrata dalla magistratura per violazione delle leggi sull'ambiente. Oggetto del sequestro sono l'area e gli impianti del sistema di comunicazioni "Mobile usaer objective sistem" (Mous) della stazione "Naval radio transmitter facility" (Nrtf) di contrada Ulmo. Il caso era stato reso noto qualche settimana fa da Tgcom24

Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura di Caltagirone, a conclusione di indagini avviate nel luglio del 2011. La stazione radio si trova nella riserva naturale "Sughereta di Niscemi", area a inedificabilità assoluta, in un sito di interesse comunitario.



L'esecuzione del sequestro preventivo è stata affidata a carabinieri ed agenti della polizia municipale presso la Procura di Caltagirone, con l'ausilio dei carabinieri della compagnia di Sigonella e degli avieri del 41/o Stormo.



Sono al vaglio dell'autorità giudiziaria anche altri aspetti. L'esecuzione del provvedimento, a conclusione della prima fase delle indagini preliminari avviate nel luglio del 2011, è stata affidata ai carabinieri e alla polizia municipale.



Il Muos è un sistema di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza e a banda stretta composto da quattro satelliti e quattro stazioni di terra, una delle quali è in fase di realizzazione proprio in Sicilia, a Niscemi. Gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, integrerà forze navali, aeree e terrestri in movimento in qualsiasi parte del mondo e ha l'obiettivo di rimpiazzare l'attuale sistema satellitare. L'installazione nell'area di Niscemi è stata al centro di numerose proteste di residenti e rappresentanti locali.