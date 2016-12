foto Ansa

- La Direzione investigativa antimafia di Catania ha sequestrato beni per 10 milioni di euro, tra società, immobili e conti correnti a un imprenditore condannato, nel 2009, per concorso esterno in associazione mafiosa per aver favorito i clan Santapaola di Catania e Nardo di Lentini. I beni sequestrati sono ritenuti riconducibili a un noto imprenditore ai vertici di alcune aziende del settore della cosmesi e dell'abbigliamento.