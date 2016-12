Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la direttrice e il bidello avrebbero costretto la minorenne a incontri sessuali, spesso nell'ufficio della stessa preside durante i pomeriggi in cui la ragazza veniva affidata dalla madre all'istituto.

Agrigento, abusò di un bambino: pompiere rinviato a giudizio

Un uomo di 46 anni, residente a Lampedusa, è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Agrigento. E' accusato di violenza sessuale ai danni di un bambino di 11 anni, avvicinato nel settembre scorso a bordo di un traghetto. Il ragazzino e i suoi genitori si sono costituiti parte civile chiedendo 350mila euro di risarcimento danni.

Un ragazzo di 15 anni, originario dell'Albania, è stato arrestato dai carabinieri di Penne, in provincia di Pescara, con l'accusa di violenza sessuale e lesioni. Sottoposto a misura cautelare in comunità per una rapina compiuta un mese fa, il ragazzo avrebbe violentato l'educatrice del centro che lo ospitava. Tentato l'approccio in un'oasi naturalistica, dopo il no della ragazza, il 15enne l'ha aggredita e percossa e costretta a un rapporto sessuale. Il giovane dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver dato in escandescenza quando i carabinieri sono intervenuti.