Palermo, spara all'ex genero e lo uccide

foto Ansa 22:59 - Un uomo ha sparato con un fucile da caccia all'ex genero uccidendolo. Secondo una prima ricostruzione della polizia, che indaga sul caso, la vittima era andata nella villetta dell'ex suocero, nel quartiere Brancaccio, armato di un coltello e avrebbe suonato al campanello. L'uomo sarebbe uscito e dopo una lite avrebbe sparato uccidendo l'ex genero. Sul posto ci sono il medico legale e la polizia scientifica per i rilievi. - Un uomo ha sparato con un fucile da caccia all'ex genero uccidendolo. Secondo una prima ricostruzione della polizia, che indaga sul caso, la vittima era andata nella villetta dell'ex suocero, nel quartiere Brancaccio, armato di un coltello e avrebbe suonato al campanello. L'uomo sarebbe uscito e dopo una lite avrebbe sparato uccidendo l'ex genero. Sul posto ci sono il medico legale e la polizia scientifica per i rilievi.

A sparare è stato Gioacchino Di Domenico, 63 anni, ora in stato di fermo alla Squadra Mobile di Palermo. La vittima, colpita da uno sparo al volto, è Emanuele Pilo, 27 anni, dipendente dell'Amia, l'azienda di igiene ambientale. La vittima si sarebbe presentata, armata di coltello, nella in casa del suocero, dove si era "rifugiata" la moglie dopo l'ennesimo alterco. Lì sarebbe scaturita una violenta lite, culminata nell'omicidio. Sul posto i poliziotti per i rilievi, mentre Di Domenico viene interrogato alla Squadra mobile.