Lombardo offre un paracadute alla Windjet ed evita il fallimento della compagnia aerea

WindJet, Enac: "In difficoltà da marzo" 12:25 - Il 5 dicembre la Aero linee siciliane, la Newco nata dalle ceneri della Windjet, scenderà in pista. La società low cost siciliana ha evitato il fallimento grazie alla "mano" del governatore dimissionario, Raffaele Lombardo, che ha finanziato l'azienda di Pulvirenti attraverso la società Irfis FinSicilia, l'istituto finanziario specializzato nel credito agevolato di Fondi siciliani in sostegno dell'industria dell'isola, evitando il crac.

E se l'azione del contestato presidente catanese può sembrare il colpo di coda prima del voto (il 28 ottobre i siciliani torneranno alle urne), di certo la strategia servirà quanto meno a salvare i 504 dipendenti della compagnia aerea.



"Stiamo cercando di evitare che vi sia il monopolio del trasporto aereo per quanto riguarda Windjet e abbiamo affidato all'Irfis il mandato di valutare la possibilità di entrare con un contributo nel capitale dell'azienda", ha dichiarato Lombardo, che entrando nella società ha evitato il fallimento della compagnia che aveva accumulato debiti fino a 140 milioni di euro.



C'è chi però storce comunque il naso e ricorda che la Regione Sicilia si è salvata dal default per il rotto della cuffia con i suoi 5,2 miliardi di debiti. E rimprovera ancora una volta questo modus operandi alla cieca, che accumula sprechi su sprechi.



Ma dall'Enac precisano: "Nessuna richiesta di riavvio di attività ci è mai arrivata"

L'Enac non ha ricevuto ad oggi nessuna richiesta da parte di Windjet. E' quanto viene precisato in una nota dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con riferimento alle notizie relative al possibile riavvio delle attività della compagnia aerea o alla costituzione di una newco. "Ad oggi non è stata presentata all'ente nessuna istanza né per la ripresa delle operazioni né per il rilascio di una nuova Licenza e di un nuovo Certificato di Operatore Aereo", è scritto in una nota. Qualora Windjet presentasse una domanda per la ripresa delle operazioni, o per la costituzione di una nuova compagnia, "l'Enac effettuerà le verifiche approfondite previste dai Regolamenti europei sulla sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi a garanzia della sostenibilità del vettore". Come previsto dalla vigente normativa europea, l'Enac, come coerentemente fatto fino ad ora in attuazione del proprio mandato istituzionale, continuerà ad operare esercitando la propria attività di vigilanza e controllo a tutela della sicurezza delle operazioni e dei diritti dei passeggeri.



Codacons presenta ricorso al Tar: "La società prima rimborsi i biglietti e poi ritorni a volare"

Il Codacons si appresta a presentare un ricorso urgente al Tar del Lazio per chiedere la sospensione immediata del provvedimento con cui l'Enac ha concesso a Windjet la licenza provvisoria. "Alla luce dello scandalo che ha travolto questa estate la compagnia aerea - spiega l'associazione - l'ente guidato da Vito Riggio avrebbe dovuto concedere la nuova licenza a Windjet solo in presenza di garanzie forti, in grado di escludere con assoluta certezza il ripetersi di analoghe situazioni di crisi. L'assegnazione dei diritti di traffico andava vincolata al preventivo rimborso dei biglietti e al risarcimento dei danni da parte del vettore in favore di tutti i viaggiatori lasciati a terra questa estate. Solo a queste condizioni l'Enac avrebbe dovuto permettere a Windjet di ripresentarsi negli aeroporti italiani".