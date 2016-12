foto Ansa

17:23

- Ha accoltellato la moglie alla gola dopo un ennesimo litigio mentre si erano recati in un supermercato per fare la spesa. Un disoccupato 42enne, di Comiso in provincia di Ragusa, stanco di essere ripreso perché non lavorava, ha colpita la moglie con un taglierino provocandole una ferita alla gola. La donna è ricoverata nell'ospedale, ma non è in pericolo di vita. L'uomo ha provato a fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri.