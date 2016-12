foto Ap/Lapresse

00:01

- Non si placa il vasto incendio che da alcune ore sta mandando in fumo centinaia di ettari di bosco sulla montagna che sovrasta l'area tra Bonagia e Belmonte Chiavelli, a Palermo. Diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni e i timori maggiori sono ora per la centrale elettrica nella zona minacciata dalle fiamme. A rendere complesse le operazioni di spegnimento le alte temperature e il vento di scirocco.