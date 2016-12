Serie di scosse sismiche registrate alle Eolie

foto Ingv

05:44

- Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 2:39 al largo delle isole Eolie, in Sicilia. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 256,1 km di profondità ed epicentro non lontano da Leni, Lipari, Malfa e Santa Marina Salina (Messina). Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.