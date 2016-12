foto LaPresse

13:43

- Stava mostrando l'immobile a due potenziali acquirenti, quando il pavimento ha ceduto. A Palermo, una donna di 64 anni, è rimasta gravemente ferita nel crollo parziale di una palazzina, peraltro di sua proprietà. Trasportata in ambulanza, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Civico. L'edificio è stato sequestrato mentre la Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del crollo.