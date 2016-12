foto Ap/Lapresse

08:17

- Vent'anni per ottenere giustizia, con un risarcimento record per il vedovo che otterrà la somma di 4,5 milioni di euro. E' la storia di Maria Spena, morta a quarant'anni di parto nel 1992 insieme con la sua bambina, Martina Bellanca, per "imperizia dei sanitari". Accade a Sciacca, nell'agrigentino, dove il Tribunale ha finalmente deciso di accogliere la richieste dei familiari.