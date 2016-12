foto LaPresse

07:32

- Sgominata a Caltanissetta e in provincia un'organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai furti in appartamenti. Quattordici le misure di custodia cautelare, quattro in carcere e il resto ai domiciliari. Dalle indagini, iniziate nel 2006, è emerso che il mercato della droga in città era gestito in regime di monopolio dalla banda.