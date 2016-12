foto LaPresse Correlati La lite Sgarbi-Toscani 21:38 - Vittorio Sgarbi sarebbe stato denunciato dai carabinieri di Mazzarrone, nel Catanese, per atti osceni in luogo pubblico. L'interessato però smentisce. I fatti risalgono a domenica, quando il critico d'arte ha deciso di fare un bagno in mutande nella piscina di un agriturismo del paese etneo. Uscito dall'acqua, l'intimo sarebbe diventato trasparente, scatenando le ire degli avventori che hanno costretto i titolari dell'attività a chiamare il 112. - Vittorio Sgarbi sarebbe stato denunciato dai carabinieri di Mazzarrone, nel Catanese, per atti osceni in luogo pubblico. L'interessato però smentisce. I fatti risalgono a domenica, quando il critico d'arte ha deciso di fare un bagno in mutande nella piscina di un agriturismo del paese etneo. Uscito dall'acqua, l'intimo sarebbe diventato trasparente, scatenando le ire degli avventori che hanno costretto i titolari dell'attività a chiamare il 112.

Sgarbi, in uno primo momento si sarebbe messo a passeggiare ai bordi della piscina firmando autografi. Poi si sarebbe tuffato in piscina indossando un paio di boxer di colore bianco. Uscito dall'acqua, l'indumento sarebbe diventato trasparente e i mutandoni si sarebbero aperti ripetutamente. Inutile il richiamo della titolare dell'agriturismo nel quale Sgarbi era stato premiato durante il Festival internazionale dell'uva da tavola. Il critico avrebbe detto che non c'era nulla di male e si sarebbe seduto, sempre con la patta dei boxer aperta, di fronte ad un tavolo con una ventina di persone, tra cui donne e bambini.



A questo punto, gli avventori dell'agriturismo avrebbero cominciato ad inveirgli contro, costringendo i titolari a chiamare i carabinieri. Qualcuno, non ancora identificato, avrebbe anche versato una caraffa di caffè bollente addosso a Sgarbi che per questo aveva parlato di un'aggressione nei suoi confronti.



Legale Sgarbi: "Tutta una montatura"

"Ora sono solo notizie di stampa, se riceveremo un'informazione di garanzia vedremo il capo di imputazione". Il legale di Vittorio Sgarbi, Giampaolo Cicconi, commenta così la notizia della denuncia del critico d'arte, e non ha dubbi: "Mi sembra una montatura". "Quand'anche fosse vero - spiega - gli atti osceni sono reato solo se commessi con dolo. La fattispecie colposa è infatti stata depenalizzata e, in questo caso, è chiaro che si tratterebbe di una fattispecie colposa".



Sgarbi: "Nessuna denuncia per atti osceni"

"Non esiste nessuna denuncia, tantomeno da parte dei carabinieri, né per atti osceni, reato che è stato depenalizzato", dice Vittorio Sgarbi spiegando l'infondatezza, a suo dire, della notizia di una informativa di reato dopo che domenica scorsa a Mazzarone (Catania) sarebbe rimasto in mutande con la patta aperta davanti ai clienti, tra cui donne e bambini e alcuni ciclisti, di un agriturismo del paese, nel quale era stato premiato durante il Festival internazionale dell'uva da tavola.