Enna, violenta ragazzino nel ripostiglio di casa

foto Ansa 10:42 - Ha violentato un ragazzino di dieci anni, costringendolo a subire gli abusi sessuali in un ripostiglio della sua abitazione. Vittima un bambino della provincia di Enna. La polizia ha arrestato un 45enne disoccupato, con disturbi psichici. E' stata la madre del bambino, dopo aver notato alcuni comportamenti sospetti del piccolo, a far partire le indagini.

L'inchiesta è scattata, in particolare, dopo una segnalazione dell'Ospedale di Enna, al quale si era rivolta la donna. Quest'ultima ha raccontato agli investigatori che recentemente aveva notato il comportamento irrequieto e nervoso del figlio.



Grazie all'aiuto di un parente la donna ha scoperto che il figlio era stato violentato dallo zio del suo convivente, affetto da disagi di natura psichica. Approfittando dei momenti in cui rimaneva da solo con la vittima, l'uomo conduceva il bimbo in un ripostiglio della casa costringendolo a subire atti sessuali. Una situazione che si sarebbe protratta per circa tre mesi. Il 45enne ha confessato.