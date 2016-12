Sgarbi "aggredito" con una tazzina di caffè

Sarebbe accaduto a Mazzarrone, piccola località in provincia di Catania, all'interno di un agriturismo dove il critico d'arte ha pernottato dopo aver ricevuto dall'amministrazione comunale un premio per l'attività di promozione del patrimonio artistico siciliano e per la sua attività di sindaco di Salemi.

Sgarbi racconta di un individuo, che subito dopo l'episodio si è dileguato (ma sulla cui identità i carabinieri avrebbero già utili elementi). Dopo avergli lanciato il liquido bollente avrebbe tentando di aggredirlo fisicamente. “Solo l'intervento di alcuni ospiti della struttura – si legge nel comunicato del critico - ha evitato il peggio”.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Mazzarrone che stanno ascoltando i numerosi testimoni.