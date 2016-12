foto Facebook Correlati Muore mentre andava a partorire 21:22 - E' morto il bimbo nato dalla - E' morto il bimbo nato dalla donna deceduta in un incidente d'auto a Palermo. Il piccolo era ricoverato nell'Unità Operativa di Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Civico da lunedì sera. Il bambino è stato fatto nascere con un parto cesareo eseguito sul corpo della madre, Rosanna Maranzano.

La madre, 23 anni, era morta mentre si trovava in auto con il marito, Giuseppe Zito per andare a partorire. L'auto, una Smart, si era ribaltata per motivi ancora da accertare.



I medici hanno provato a salvare il bambino, che si sarebbe dovuto chiamare Gaetano. Le sue condizioni fin dall'inizio erano apparse gravissime. Poi il peggioramento e infine il decesso.